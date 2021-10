Das Gesundheitswesen steht vor einer Neubewertung. Über Jahre wurde vor allem in Deutschland an der Gesundheit "herumgedoktert" - eine Reform hier, eine Veränderung dort, aber in Grundzügen hat sich am System in den letzten Jahren wenig geändert. Mit der neuen Bundesregierung könnte Bewegung in die Sache kommen. Unabhängig von ideologischen Grabenkämpfen können Beobachter vor allem unter dem Eindruck der Pandemie festhalten, dass innovative Behandlungsmethoden und auch Vorsorge neben der Digitalisierung des Gesundheitswesens die wichtigsten Trends für die Zukunft sind. Wir stellen in diesem Zusammenhang drei Unternehmen vor und beleuchten deren Chancen.

Den vollständigen Artikel lesen ...