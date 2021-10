DJ MÄRKTE ASIEN/Gute US-Vorgaben schieben die Börsen an

TOKIO/HONGKONG (Dow Jones)--Mit positiven Vorzeichen zeigen sich die Aktienmärkte in Ostasien und Australien am letzten Handelstag der Woche. Marktteilnehmer verweisen vor allem auf die guten Vorgaben aus den USA, wo ein überzeugender Start in die Berichtssaison die Kurse anschob. Dazu kamen besser als erwartet ausgefallene Daten vom US-Arbeitsmarkt, denn die wöchentlichen Erstanträge fielen stärker als prognostiziert.

Am deutlichsten fällt das Plus in Tokio aus, wo es für den Nikkei-225 um 1,5 Prozent aufwärts geht. Hier stützt zusätzlich ein schwacher Yen, der vor allen den Export-Werten zu Kursgewinnen verhilft. Der Dollar notiert aktuell bei 113,95 Yen nach rund 113,70 Yen am Vortag. So ziehen die Aktien von Sony um 1,8 Prozent an und für Nissan Motor geht es um 0,9 Prozent nach oben.

Schanghai legt zu - Konjunktursorgen bleiben

Der Schanghai-Composite verbessert sich um 0,3 Prozent, in Hongkong geht es für den Hang-Seng-Index 0,8 Prozent nach oben. Hier hatte es an den vergangenen beiden Tagen keinen Handel gegeben - am Mittwoch wegen einer Taifun-Warnung und am Donnerstag aufgrund eines Feiertages. In Schanghai belasten Sorgen vor einer konjunkturellen Abschwächung, heißt es. Das BIP-Wachstum dürfte sich im dritten Quartal auf 5,1 Prozent verlangsamt haben von 7,9 Prozent im zweiten Quartal, geht aus einer Umfrage des Wall Street Journal unter 18 Wirtschaftsexperten hervor. Auch die wichtigsten Wirtschaftsindikatoren dürften sich der Umfrage zufolge im September weiter abgekühlt haben.

Dazu kommen die andauernden Sorgen um den wankenden Immobilien-Konzern China Evergrande. Die Aktien sind weiterhin vom Handel ausgesetzt. Zuletzt hatte das Unternehmen Kuponzahlungen an Anleihegläubiger nicht leisten können, was die Sorgen vor einem Kollaps des Unternehmens und möglichen negativen Auswirkungen auf China verstärkt hatte.

Der Kospi in Seoul rückt um 0,9 Prozent vor. Hier sind es vor allem die Technologiewerte, die mit den positiven Vorgaben von der Nasdaq deutliche Kursgewinne verzeichnen. Der Kospi legt damit den dritten Handelstag in Folge zu und könnte erstmals seit drei Wochen wieder mit einem Plus aus der Handelswoche gehen. Die Aktien von Index-Schwergewicht Samsung Electronics steigen um 1,4 Prozent, die Papiere von Apple-Zulieferer LG Innotek um 4,4 Prozent, und LG Display legen um 3,4 Prozent zu.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 7.353,10 +0,6% +11,6% 07:00 Nikkei-225 (Tokio) 28.992,29 +1,5% +2,5% 08:00 Kospi (Seoul) 3.015,98 +0,9% +5,0% 08:00 Schanghai-Comp. 3.568,67 +0,3% +2,8% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 25.170,47 +0,8% -8,3% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.177,28 +0,4% +11,0% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.597,15 +0,3% -1,6% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 9:23 Uhr % YTD EUR/USD 1,1608 +0,1% 1,1599 1,1608 -5,0% EUR/JPY 132,25 +0,3% 131,85 131,68 +4,9% EUR/GBP 0,8482 +0,0% 0,8482 0,8475 -5,0% GBP/USD 1,3686 +0,1% 1,3674 1,3697 +0,1% USD/JPY 113,95 +0,2% 113,67 113,44 +10,4% USD/KRW 1.182,38 +0,0% 1.182,26 1.185,01 +8,9% USD/CNY 6,4358 -0,1% 6,4400 6,4358 -1,4% USD/CNH 6,4325 -0,1% 6,4373 6,4330 -1,1% USD/HKD 7,7806 +0,0% 7,7790 7,7792 +0,4% AUD/USD 0,7418 +0,0% 0,7417 0,7404 -3,7% NZD/USD 0,7050 +0,3% 0,7032 0,7001 -1,9% Bitcoin BTC/USD 59.278,26 +2,6% 57.767,76 57.659,76 +104,1% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 81,83 81,31 +0,6% 0,52 +71,0% Brent/ICE 84,60 84,00 +0,7% 0,60 +66,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.795,01 1.795,83 -0,0% -0,82 -5,4% Silber (Spot) 23,51 23,58 -0,3% -0,07 -10,9% Platin (Spot) 1.058,45 1.058,60 -0,0% -0,15 -1,1% Kupfer-Future 4,63 4,63 -0,1% -0,01 +31,3% ===

