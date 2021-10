DGAP-News: DIC Asset AG / Schlagwort(e): Immobilien/Verkauf

DIC Asset AG verkauft Immobilien in Bochum für rund 73 Mio. Euro



Presseinformation DIC Asset AG verkauft Immobilien in Bochum für rund 73 Mio. Euro Weitere Optimierung des Bestandsportfolios durch Verkauf kleinerer Objekte

Realisierung der geschaffenen Wertsteigerung

Verkauf des für Dritte gemanagten Bochumer Fensters

Verkaufsvolumen für Geschäftsjahr 2021 erreicht aktuell rund 246 Mio. Euro Frankfurt am Main, 15. Oktober 2021. Die DIC Asset AG ("DIC"), ISIN: DE000A1X3XX4, eines der führenden deutschen börsennotierten Immobilienunternehmen gibt heute den Verkauf von drei Immobilien in Bochum über ein Gesamtvolumen von rund 73 Mio. Euro bekannt. Dabei handelt es sich um die Objekte Castroper Str. 270/280 und Henry-Bessemer-Park (Bessemer Str. 85) aus dem Bestandsportfolio (Commercial Portfolio) der DIC, die an die BOWAG Grundbesitz, ein Unternehmen der Bollmann Gruppe mit Sitz in Bochum, gingen, und das Objekt Bochumer Fenster, das für den Spezialfonds DIC Office Balance III an die Wohninvest Gruppe mit Sitz in Fellbach verkauft wurde. Wohninvest-Geschäftsführer Dominik Sikler: "Das Bochumer Fenster ist ein sehr attraktives Objekt. Wir freuen uns auf die Entwicklung an diesem interessanten Standort." Mit den Verkäufen steigt das beurkundete Verkaufsvolumen aus beiden Segmenten Commercial Portfolio und Institutional Business auf rund 246 Mio. Euro. Bis zum Jahresende sind Verkäufe im Gesamtvolumen von rund 300 bis 400 Mio. Euro geplant.

Über die DIC Asset AG:



Die DIC Asset AG ist der führende deutsche börsennotierte Gewerbeimmobilienspezialist mit über 20 Jahren Erfahrung am Immobilienmarkt und Zugang zu einem breiten Investorennetzwerk. Unsere Basis bildet die überregionale und regionale Immobilienplattform mit acht Standorten in allen wichtigen deutschen Märkten. 234 Objekte mit einem Marktwert von rund 11,3 Mrd. Euro betreuen wir onsite - wir sind präsent vor Ort, immer nah am Mieter und der Immobilie. Das Segment Commercial Portfolio umfasst Immobilien im Eigenbestand der DIC Asset AG. Hier erwirtschaften wir kontinuierliche Cashflows aus langfristig stabilen Mieteinnahmen, zudem optimieren wir den Wert unserer Bestandsobjekte durch aktives Management und realisieren Gewinne durch Verkäufe. Im Segment Institutional Business erzielen wir aus dem Angebot unserer Immobilienservices für nationale und internationale institutionelle Investoren laufende Gebühren aus der Strukturierung und dem Management von Investmentvehikeln mit attraktiven Ausschüttungsrenditen. Die DIC Asset AG ist seit Juni 2006 im SDAX notiert. IR/PR-Kontakt DIC Asset AG:

Peer Schlinkmann

Leiter Investor Relations & Corporate Communications

Neue Mainzer Straße 20 * MainTor Primus

60311 Frankfurt am Main

Fon +49 69 9454858-1492

ir@dic-asset.de

