Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX über 15.500-Punkte-Marke erwartetDer DAX dürfte zum Start in den Freitagshandel kleine Gewinne einfahren. Vorbörsliche Indikationen prognostizieren ein Plus von 0,4 Prozent auf 15.523 Punkte.2. Börsen in Fernost im PlusAn den Märkten in Fernost sind am Freitag Gewinne zu sehen. In Japan steigt der Leitindex Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...