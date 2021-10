Wasserstoff-Aktien haben in den letzten Handelstagen ein kleines Comeback gefeiert, darunter auch die Aktie von ITM Power. Das Management des britischen Elektrolyse-Spezialisten will nun die höheren Notierungen nutzen, um frisches Kapital unter den Marktteilnehmern einzusammeln. Das kommt am Markt nicht gut an. Im Konkreten plant ITM Power mit der Kapitalmaßnahme, 250 Millionen Britische Pfund (knapp 295 Millionen Euro) einzunehmen. Linde, bestimmte Direktoren und ein Mitglied der Geschäftsleitung ...

