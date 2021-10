The following instruments on XETRA do have their last trading day on 15.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 15.10.2021ISIN NameAT0000A110D3 ERSTE GP BNK 13-21 MTN 1NZFCGDG003C9 FONT.CO-OP.GRP. 2021DE000A161VD0 IKB DT.IND.BK.MTN 15/21DLXS1506604088 ST.ELITE GLOBAL 16/21 MTNUSP47718AC86 GLOBAL BK. 16/21 REGSUS032654AH86 ANALOG DEVICES 13/23US032654AJ43 ANALOG DEVICES 15/25US448055AJ20 CENOVUS ENERGY 12/22US032654AM71 ANALOG DEVICES 16/23US45580KAG31 ICBC (NY) 16/21 MTNDE000A161VC2 IKB DT.IND.BK.MTN 15/21DE000HVB1R45 UC-HVB BONITAET 21 BASKETDE000HV5LW91 UC-HVB CRLNFI 21 STENA ABDE000HV5LXM8 UC-HVB BONITAET 21 BSKTDE000HV5LXE5 UC-HVB CRL ARRB 21DE000DG4UB62 DZ BANK IS.A796XS0693812355 SVENSK.HDLSB. 11/21 MTN