Der Deutsche Leitindex hat gestern die gute Performance vom Mittwoch sogar noch einmal getoppt. Der DAX startete bereits gut in den Handelstag. Im Anschluss baute er seine Gewinne immer weiter aus. Am Ende lag er 1,4 Prozent höher bei 15.463 Punkten. Marktidee: Gold Der Goldpreis hatte im August 2020 sein Rekordhoch markiert. Dort startete dann eine ausgeprägte Korrekturphase, die immer noch anhält. Aus technischer Sicht hat der Kurs jetzt einen kurzfristigen Boden ausgebildet. Das Bild bleibt erst einmal bullish, solange der Goldpreis nicht unter eine bestimmte Unterstützung rutscht. Auf der Oberseite rückt eine mittelfristig relevante Hürde in den Fokus.