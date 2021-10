The following instruments on XETRA do have their first trading 15.10.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 15.10.2021Aktien1 FR0014005HJ9 OVH GROUPE S.A.S2 CA64134L1085 Nevada Lithium Resources Inc.3 DE000A2P4HL9 123fahrschule SE4 FI4000511506 Modulight Oyj5 GB00BLGXWY71 W.A.G Payment Solutions PLC6 CA31685W1068 Filament Health Corp.7 US83406F1021 SoFi Technologies Inc.8 FR0000035305 BD Multi Media S.A.9 US29888Q2075 Eutelsat Communications S.A. ADRAnleihen1 XS2398745922 Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.2 USP0096BAA19 Aerovias de Mexico S.A. de C.V.3 XS2398746227 Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.4 XS2399993877 Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.5 US500769JQ84 Kreditanstalt für Wiederaufbau6 US37045XDN30 General Motors Financial Co. Inc.7 DE000NLB3TY1 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-8 US06675GAX34 Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. [BFCM]9 XS2398746144 Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.10 XS2398745849 Blackstone Property Partners Europe Holdings S.A.R.L.11 US05584KAK43 BPCE S.A.12 US05578UAF12 BPCE S.A.13 US05578UAG94 BPCE S.A.14 BE0002826072 Flämische Gemeinschaft15 FR0014006276 Compagnie de Financement Foncier16 DE000A3H3HQ9 Michaelshof Stiftung Sammatz17 FR0014006268 Compagnie de Financement Foncier18 XS2400299363 International Bank for Reconstruction and Development19 DE000HLB28U4 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale20 DE000HLB27N1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale21 DE000HLB27P6 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale22 DE000HLB27L5 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale23 DE000HLB27H3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale