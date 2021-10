Am Mittwoch präsentierten sich die Kurse der Geschäftsbanken im Allgemeinen eher schwach. So verloren JPMorgan Chase, trotz guter Quartalszahlen, 2,6 Prozent an Wert, für die Papiere der Deutschen Bank ging es zur Wochenmitte um vier Prozent runter. Was Anleger wissen müssen und welche Strategie jetzt greift. Von Manfred RiesEs sind schwache Vorgaben, mit denen die Papiere der Deutsche Bank AG am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...