HUGO BOSS hat im dritten Quartal 2021 erstmalig wieder Umsatz sowie Ergebnis im Vergleich zum Vor-Pandemieniveau steigern können. Daher hob man nun die Jahresprognose an.



Auf vorläufiger Basis legte der Konzernumsatz im Quartal währungsbereinigt um 40 % zu, in Konzernwährung stiegen die Umsätze im Dreimonatszeitraum um 42 % auf 755 Mio. Euro. Im Vergleich zum dritten Quartal des Jahres 2019 konnten die Umsätze damit um währungsbereinigt 7 % gesteigert werden.Auf vorläufiger Basis erzielte HUGO BOSS im Quartal einen operativen Gewinn von 85 Mio. Euro, nach 15 Mio. vor Jahresfrist. Im Vergleich zum Vor-Pandemieniveau stieg das EBIT damit um 3 %.



Angesichts des guten Quartals hob der Modekonzern seinen Ausblick für das laufende Jahr an. Das Unternehmen prognostiziert nunmehr, den Konzernumsatz 2021 währungsbereinigt um rund 40 % steigern zu können. Die bisherige Prognose hatte einen Anstieg um 30 bis 35 % von den 1,946 Mrd. Euro im Vorjahr vorgesehen. Das EBIT soll 2021 jetzt 175 bis 200 Mio. Euro erreichen statt 125 bis 175 Mio. Euro.



Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



