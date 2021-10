DJ Deutscher Werkstattpreis 2021 - Bosch-Car-Service Mezger ist die beste freie Werkstatt

Würzburg (pts010/15.10.2021/08:05) - Der Gewinner des begehrten Branchen-Oscars konnte die Jury mit seinem großzügigen Werkstattneubau und dem breiten Serviceangebot überzeugen. "kfz-betrieb" vergab den Preis gemeinsam mit der Automechanika Frankfurt, Continental und der Sachverständigenorganisation GTÜ bereits zum elften Mal.

Der Gewinner des Deutschen Werkstattpreises kommt in diesem Jahr aus dem unterfränkischen Schweinfurt. Der Bosch-Car-Service-Betrieb Mezger beeindruckte die Jury unter anderem mit seinem breitem Dienstleistungsspektrum, einem Serviceprozess, der auf absolute Kundenzufriedenheit ausgerichtet ist, einer modernen Werkstatt, seinem Fokus auf die E-Mobilität und top ausgebildeten Mitarbeitern. "Ich habe gestern Nacht noch von dem Preis geträumt und heute ist dieser Traum wahr geworden. Der erste Platz: mega", freute sich Geschäftsführer Mirko Denzer bei seiner Siegerrede.

Bereits zum elften Mal zeichnete die Redaktion des Fachmediums "kfz-betrieb" gemeinsam mit den Partnern Automechanika Frankfurt, Continental und GTÜ am 8. Oktober 2021 im Würzburger Vogel Convention Center die zehn besten freien Werkstätten Deutschlands aus. Die rund 160 Gäste konnten dank eines umfassendes Hygienekonzeptes die Veranstaltung mit eindrucksvollen Videos von den Betrieben der Preisträger und glücklichen Siegern auf dem Podium live miterleben.

Dabei setzte sich Mezger gegen hochkarätige Mitbewerber durch. Die Jury war von dem großzügigen Werkstattneubau in Schweinfurt begeistert. Mit moderner Ausrüstung bietet das Team Service- und Reparaturarbeiten auf allerhöchstem Niveau an. Mit den Arbeiten an Wohnmobilen, Oldtimern und Rollern besetzt das Unternehmen auch vermeintliche Nischensegmente. Darüber hinaus empfiehlt sich Mezger als Servicepartner für E-Autobauer wie e.GO oder als Dieselexperte für die Instandsetzung von Injektoren und Pumpen.

Sein breites Dienstleistungsspektrum bewirbt das Unternehmen gekonnt mit saisonal wechselnden Marketingaktionen, die über die unterschiedlichsten Kanäle verbreitet werden - sei es über die hausinterne Zeitschrift, Social-Media-Kanäle oder klassische Flyer- und Printwerbung. Auch in Sachen Mitarbeiterführung ist der Schweinfurter Betrieb bestens aufgestellt, bietet seinen Angestellten viele Benefits und betreibt kreative Mitarbeiteranwerbung.

All diese Strategien und Konzepte gehen auf: 1946 ist Mezger in den Kfz-Service eingestiegen und in diesen 75 Jahren mit dem Schweinfurter Hauptsitz und zehn weiteren Standorten zu Deutschlands größtem Bosch-Car-Service herangewachsen. Nun wurde das Unternehmen mit dem Sieg beim Deutschen Werkstattpreis belohnt.

Die Qual der Wahl Die Auswahl des Gesamtsiegers war keine leichte Aufgabe. Denn alle prämierten Kfz-Betriebe glänzen mit einer hohen Service- und Arbeitsqualität. "Die ausgezeichneten freien Werkstätten sind Leuchttürme im deutschen Kfz-Gewerbe. Sie sind ein guter Maßstab für viele andere Akteure im Servicemarkt", betonte "kfz-betrieb"-Chefredakteur Wolfgang Michel.

Nach der Auswertung der Bewerbungen besuchten die Jurymitglieder die zehn besten freien Werkstätten vor Ort. Sie bewerteten das äußere und innere Erscheinungsbild der Kfz-Betriebe, die Serviceangebote, das Marketing, die Kundenansprache und -betreuung sowie die Unternehmens- und Mitarbeiterführung.

Den zweiten Platz sicherte sich Auto Hirsch aus Wildenberg. Auf Platz drei schaffte es die markenunabhängige Werkstatt Restemeier aus Osnabrück. Die restlichen sieben Betriebe zeichnete die Fachjury als "Top-Ten-Betrieb" aus. Dazu zählen:

* IRS Vögeli, Bonn (Nordrhein-Westfalen) * Autoservice Micha, Herne (Nordrhein-Westfalen) * Kfz-Technik Stumpf, Etztal-Dallau (Baden-Württemberg) * ATP Autoservice, Grünstadt-Sausenheim (Rheinland-Pfalz) * Pro Carline, Lawalde (Sachsen) * Autotechnik Caruso & Caravan und Wohnmobilservice, Sandhausen (Baden-Württemberg) * Michels Kfz-Werkstätte, Hahn am See (Rheinland-Pfalz)

"kfz-betrieb" ist das meistgelesene Fachmagazin im Kfz-Gewerbe und informiert seit über 100 Jahren den automobilen Handel und Service. "kfz-betrieb" ist offizielles Organ des Deutschen Kfz-Gewerbes (ZDK), der berufsständischen Interessenvertretung für rund 38.000 Autohäuser und Werkstätten. News aus der gesamten Kfz-Branche gibt es unter www.kfz-betrieb.de sowie im täglichen Newsletter. Vogel Communications Group ist mit 750 Mitarbeiter:innen und rund 100 Mio. Umsatz ein führender Anbieter von Fachkommunikation und Fachinformation. Sie ist im deutschsprachigen Raum an 7 Standorten tätig, darüber hinaus auch international mit Schwerpunkt China. Unter dem Dach der Unternehmensgruppe bündeln sich 5 komplementäre Kommunikationsagenturen, 3 Service-Unternehmen und 14 Fachmedienbereiche aus 5 Wirtschaftsfeldern. Die Vogel Communications Group bietet 250+ Services für Unternehmenskommunikation, 100+ Fachzeitschriften, 100+ digitale Plattformen und Communities sowie 300+ Business-Events pro Jahr. Wir machen unsere Kunden durch Kommunikation erfolgreicher - national und international!

