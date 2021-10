Düsseldorf (ots) -+++ Hybrider Parteitag online und in Herne +++ PIRATEN NRW starten mit Programmarbeit zur Landtagswahl 2022 +++ Ein "weiter so" mit schwarz-gelb löst die anstehenden Aufgaben nicht +++Die Piratenpartei Nordrhein-Westfalen lädt Pressevertreter:innen, Interessierte und Mitglieder herzlich zum zweiten Landesparteitag 2021 am 23. und 24. Oktober ein. Im Fokus der hybriden Veranstaltung stehen Anträge zum Wahlprogramm 2022 und die Wahl des Landesschiedsgerichts.Wilk Spieker, Vorsitzender der Piratenpartei NRW kommentiert: "Acht Monate nach der Bundestagswahl wird die richtungsweisenste Wahl der letzten zehn Jahre am 15.Mai 2022 durchgeführt. Die Bestrebungen nach einer vermeintlichen Erneuerung der CDU finden mit Herrn Wüst als zukünftigem Ministerpräsidenten eben nicht statt. Ein "weiter so" werden die Wähler:innen nicht länger mittragen. Fünf Jahre CDU/FDP Koalition haben unser Bundesland weit entfernt von Klimaneutralität, Transparenz und Bürger:innenbeteiligung. Auf unserem Landesparteitag beginnen wir damit, das Wahlprogramm durch unsere Basis bestätigen zu lassen."Ort: Akademie Mont-Cenis, Mont-Cenis-Platz 1, 44627 HerneBeginn: Samstag, 23.10.2021 um 10:00 UhrEnde: voraussichtlich Sonntag 24.10. gegen 18:00 UhrStream: https://piraten.live/lptnrw212Journalist:innen sind wie immer herzlich eingeladen. Wenn Sie online teilnehmen möchten, werden Sie gebeten, sich vorab bis zum 22. Oktober über https://lpt.piratenpartei-nrw.de/ anzumelden, um einen entsprechenden Einladungslink zu erhalten.Die Räumlichkeiten in der Akademie bieten ausreichend Platz für Gäste. Eine Akkreditierung vor Ort ist ebenfalls möglich.Weitere Informationen zum Landesparteitag, die Tagesordnung und die Kandidat:innenliste finden sich im Wiki [1].Quellen:[1] https://wiki.piratenpartei.de/NRW:Landesparteitag_2021.2Pressekontakt:Andrea DeckelmannPresseteam NRWPiratenpartei DeutschlandLandesverband Nordrhein-WestfalenSelbecker Str. 2240472 DüsseldorfMobil: +49 (0)163 8797064Telefon: +49 (0)211 54 22 33 10 (Büro/AB)E-Mail: presse@piratenpartei-nrw.deInternet: http://www.piratenpartei-nrw.de/Original-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/76876/5046970