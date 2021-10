Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Das Bild am deutschen Aktienmarkt hat sich in den vergangenen beiden Tagen deutlich gewandelt. Zuvor ging die Tendenz Richtung 15.000 Punkte. Jetzt dreht der DAX wieder auf. Heute deutet sich dank guter Vorgaben der nächste Schritt nach oben an. Bei den Einzelwerten geht es heute um Baidu, den Bitcoin, Hugo Boss, Lufthansa, Zalando und Teamviewer. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin DER AKTIONÄR, informiert über die Lage an den Märkten. Live aus Frankfurt meldet sich Korrespondentin Viola Grebe mit einem ersten Stimmungsbericht kurz vor Handelsbeginn.