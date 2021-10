EUROPA PKW-ZULASSUNGEN FALLEN 25% - SCHWÄCHSTER SEPT. SEIT 1995 EU Neuzulassungen für PKW im Sept. -23,1% gg Vj auf 0,719 Mln BALN SW - Baloise Swiss Property Fund plant Börsengang in ZürichBYS SW - Bystronic AG sieht Gj Ebit-Marge von 8% bis 9%POS AV - Porr-Kapitalerhöhung: Platzierungspreis 25% unter Schlusskurs ROG SW - Roche kündigt Zusammenarbeit mit PathAI im Bereich künstliche TEMN SW - Temenos Q3 Non-IFRS Umsatzerlöse verfehlt ErwartungenVAT SW - VAT Q3 Aufträge CHF298,7 Mio gg CHF156,4 Mio Vj ALITALIA - Die unter staatlicher Zwangsverwaltung stehende Fluggesellschaft Alitalia stellt am Donnerstag mit einem Flug von Cagliari nach Rom nach 74 Jahren ihren Flugbetrieb ein. Die Airline kostete den Steuerzahler in den vergangenen 40 Jahren 13 Milliarden Euro. Sie ...

