Welche Themen sind am Donnerstagmorgen wichtig für die Finanzmärkte? Unter anderem im Blick: Die Marke Volkswagen Pkw investiert laut VW-Markenchef Ralf Brandstätter in den nächsten fünf Jahren rund 18 Milliarden Euro in E-Mobilität, Hybridisierung und Digitalisierung, Continental rechnet damit, dass das bald endende vierte Quartal gut gelaufen...

Den vollständigen Artikel lesen ...