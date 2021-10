Der sicher den meisten bekannte Schauspieler William Shatner fliegt auf Einladung von Jeff Bezos ins All Nicht das Raumschiff Enterprise, sondern die Raumkapsel "New Shepard" hat mit dem als Captain Kirk bekannt gewordenen Schauspieler abgehoben. Der Weltraumtourismus hat begonnen. Beteiligt ist sicher einiges an Rohstoffen. In Flugzeugen beispielsweise ist Silber ein wichtiger Bestandteil. Kontakte und elektrische Schaltungen brauchen das extrem leitfähige Edelmetall. Außerdem ist Silber in Kameras, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...