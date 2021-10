Starke Vorgaben von den US-Börsen treiben den DAX am letzten Handelstag der Woche kräftig in die Höhe. Aktuell nimmt der deutsche Leitindex die Marke bei 15.500 Zählern ins Visier. Auslöser für die gute Stimmung unter den Anlegern ist der exzellente Start in die US-Quartalssaison. Bislang haben acht Unternehmen aus dem S&P 500 Index ihre Bücher geöffnet und mit den Zahlen die Erwartungen der Analysten teils deutlich übertroffen. Der marktbreite Index verzeichnete daraufhin am Donnerstag den höchsten ...

