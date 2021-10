Nordex-Papiere (WKN: A0D655) sind wieder im Aufwind. Nach unserem Tipp, die Aktie "um 13 € und darunter" einzusammeln, ist der Kurs in einer Handelswoche um +18,2% von 12,64 auf 14,94 € gestiegen. Für Management und Aktionäre kann die Devise nur lauten: volle Kraft voraus! Nordex entwickelt, produziert und vertreibt Onshore-Windenergieanlagen, also Turbinen an Land. Insgesamt installierte man bis dato 28 Gigawatt Leistung. Nordex ist Teil des RENIXX-Index, ...

