Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Erholung am Rentenmarkt hat sich fortgesetzt, obwohl die Inflationserwartungen weiter steigen und auch bei den Rohstoffpreisen keine Entspannung sichtbar ist, so die Analysten der Helaba.Für Unterstützung hätten Äußerungen von EZB-Präsident Lagarde gesorgt, die sich dafür ausgesprochen habe, die expansive Geldpolitik nicht zu früh zu beenden. Zuletzt sei es auch zu einer Verflachung der Bundkurve gekommen. Auffällig sei hier die Renditedifferenz zwischen 30- und 10-jährigen Bundesanleihen, die in den letzten Tagen um 6 BP auf 45 BP gesunken sei. ...

