Sentis Capital Cell 3 PC untermauert dieses mit Aktienkäufen.Man habe die Position in Meyer Burger zuletzt auf 10,01 Prozent aufgestockt, teilte Sentis Capital am Freitag mit. Damit setze man auch ein Zeichen des Vertrauens in das Management. Die letzten Käufe hätten am vergangenen Montag stattgefunden.Davor hatte Sentis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...