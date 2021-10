Der Euro hat am Freitag im frühen Handel mit leichten Aufschlägen tendiert. Gegen 8.45 Uhr stand der Eurokurs bei 1,1610 US-Dollar. Am gestrigen Donnerstag hatte er zuletzt noch bei 1,1596 Dollar und damit knapp unter der runden Marke von 1,16 Dollar tendiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,1602 Dollar festgesetzt.Zuletzt hatte der Euro etwas ...

