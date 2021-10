Die Wiener Börse dürfte am Freitag zum Handelsstart etwas zulegen. Eine Indikation auf den heimischen Leitindex ATX deutete rund eine halbe Stunde vor Start auf ein Plus von 0,38 Prozent. Auch an den Leitmärkten in Europa dürfte es zu Beginn weiter bergauf gehen.Bereits am gestrigen Handelstag waren europaweit Kursgewinne zu beobachten. Im Verlauf verlieh die Wall Street den Märkten zusätzlichen Aufwind. ...

