Satzungsänderungen von den Aktionären genehmigt

14. Oktober 2021

Vancouver, Kanada. Nano One Materials Corp. (TSX: NANO) (OTC-Nasdaq internat. Bezeichnung: NNOMF) (Frankfurt: LBMB) ("Nano One" oder "Unternehmen"), ist ein im Bereich Saubere Energie tätiges Unternehmen mit patentierten Verfahren zur kostengünstigen, umweltverträglichen Produktion hochleistungsfähiger Kathodenmaterialen, die in Lithium-Ionen-Batterien verwendet werden, freut sich, die Ergebnisse der Jahreshaupt- und außerordentlichen Versammlung seiner Aktionäre bekannt geben zu können, die heute in Vancouver, British Columbia, stattgefunden hat. Hierzu gehören die Wahl der von der Geschäftsleitung nominierten Direktoren, die Ernennung von Davidson & Company LLP als unabhängiger Wirtschaftsprüfer des Unternehmens, die Genehmigung von Satzungsänderungen des Unternehmens sowie die Genehmigung des Omnibus-Equity-Incentiveplans.

Die sechs Kandidaten, die im Informationsrundschreiben der Geschäftsleitung vom 7. September 2021 nominiert waren, wurden wie nachfolgend aufgeführt zu Direktoren gewählt:

Kandidat(in) Ergebnis der Abstimmung Ja-Stimmen % Ja-Stimmen Enthaltungen % Enthaltungen Dan Blondal Gewählt 17.365.747 98,04 347.979 1,96 Lyle Brown Gewählt 17.698.602 99,91 15.124 0,09 Dr. Joseph Guy Gewählt 13.379.099 75,53 4.334.627 24,47 Gordon Kukec Gewählt 14.579.305 82,31 3.134.421 17,69 John Lando Gewählt 13.378.901 75,53 4.334.825 24,47 Paul Matysek Gewählt 15.108.936 85,30 2.604.790 14,70

Auf der Versammlung waren insgesamt 17.763.926 Stammaktien vertreten, was 18,61 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht. Detaillierte Abstimmungsergebnisse zu den einzelnen Punkten, über die auf der Versammlung abgestimmt wurde, können auf SEDAR unter www.sedar.com eingesehen werden.

Satzungsänderungen und Vorankündigungsklausel

Auf der Versammlung stimmten die Aktionäre bestimmten Satzungsänderungen des Unternehmens zu, um sie mit den aktuellen Bestimmungen des Business Corporations Act (British Columbia) und guten Praktiken der Unternehmensführung in Einklang zu bringen und um eine Vorankündigungspflicht in Verbindung mit der Wahl von Direktoren einzuführen ("Vorankündigungsklausel"). Eine Vorankündigungsklausel soll den Aktionären, den Direktoren und der Geschäftsleitung des Unternehmens einen transparenten, fairen und strukturierten Rahmen bieten, in dem die Aktionäre des Unternehmens Nominierungen für Direktoren einreichen können. Die Vorankündigungsklausel setzt eine Frist, innerhalb derer die Aktionäre des Unternehmens vor einer Jahreshaupt- oder außerordentlichen Versammlung der Aktionäre Nominierungen für Direktoren vorlegen müssen. Sie legt außerdem die Informationen fest, die Aktionäre in Mitteilungen an das Unternehmen angeben müssen. Gemäß der Vorankündigungsklausel müssen Aktionäre, die einen Kandidaten für einen Sitz im Vorstand des Unternehmens nominieren möchten, dies in der Regel mindestens 30 Tage vor einer Jahreshauptversammlung oder innerhalb von 15 Tagen nach der Ankündigung einer außerordentlichen Versammlung, die zum Zweck der Wahl von Direktoren einberufen wurde, ankündigen.

Die vorstehenden Ausführungen sind eine Zusammenfassung der Vorankündigungsklausel. Eine Kopie der geänderten Satzung finden Sie im Profil des Unternehmens auf SEDAR unter www.sedar.com; eine Übersicht über die Änderungen finden Sie in Anhang "2" zum Informationsrundschreiben der Geschäftsleitung von Nano One, das auf SEDAR verfügbar ist.

###

Über Nano One Materials

Nano One Materials ("Nano One") ist ein Unternehmen für saubere Technologien mit einem patentieren CO2-armen Verfahren zur Herstellung von kostengünstigen, leistungsstarken Lithium-Ionen-Batteriekathodenmaterialien. Diese Technologie ist anwendbar für Elektrofahrzeuge, Energiespeicher, Verbrauchselektronik und Batterien der neuen Generation zur Unterstützung der weltweiten Bemühungen um eine kohlenstofffreie Zukunft.

Nano Ones "One Pot"-Verfahren, seine beschichteten Nanokristall-Materialien und seine "Metal to Cathode Active Material"-(M2CAM)-Technologien adressieren grundlegende Leistungsanforderungen und Beschränkungen in der Lieferkette bei gleichzeitiger Reduzierung der Kosten und der Klimabilanz.

Nano One hat Finanzmittel aus verschiedenen Regierungsprogrammen erhalten. Das derzeitige Projekt "Scaling of Advanced Battery Materials" wird von Sustainable Development Technology Canada (SDTC) und dem Innovative Clean Energy (ICE) Fund der Provinz British Columbia gefördert. Weitere Informationen finden Sie unter www.nanoone.ca.

Firmenkontakt:

Nano One:

Paul Guedes

mailto:info@nanoone.ca

(604) 420-2041

Medienkontakt:

Chelsea Lauber

Antenna Group für Nano One

nanoone@antennagroup.com

(646) 854-8721

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62025Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=62025&tr=1



