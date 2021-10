Seit Anfang Oktober verstärkt Alexander George das Institutional Sales Team der MEAG in München. Mit seinen Erfahrungen im Bereich Family Office und Stiftungen wird sich der 47-Jährige um diese beiden Zielgruppen kümmern. MEAG MUNICH ERGO AssetManagement GmbH stärkt ihren institutionellen Vertrieb mit einem personellen Neuzugang. Alexander George gehört seit 01.10.2021 dem Institutional Sales Team der MEAG in München an. Mit seinen langjährigen Erfahrungen im Bereich Family Office und Stiftungen ...

