Über zwei Fünftel der untersuchten BU- und SBU-Direktversicherungstarife sind derzeit "hervorragend", so das Urteil der Analysten von Franke und Bornberg in ihrem aktuellen Rating. Zukünftig sollen die Ratings auch stärker auf Nachhaltigkeitsaspekte hin überprüft werden. Die Franke und Bornberg GmbH hat sich auf dem Berufsunfähigkeitsmarkt umgesehen, die BU-Tarife auf ihre Stabilität hin überprüft und das Ergebnis in den Ratings "Berufsunfähigkeitsversicherung" und "SBU-Direktversicherung" veröffentlicht. ...

