Hochdorf/Schweiz (ots) -Das Schweizer IT-Unternehmen blue office ag www.blue-office.ch bietet in ihrer ERP-Software jetzt die Möglichkeit an, Reports als PDF automatisiert zu versenden. So können Belege oder Auswertungen zuverlässig und pünktlich an beliebige Empfänger gemailt werden.Der Anwender legt einmalig fest, welches PDF zu welchem Zeitpunkt an definierte Empfänger gehen soll. Mögliche Anwendungsbereiche:- Jede Nacht werden die Rüstlisten für das Lager an den Lagerleiter gesendet.- Der Geschäftsführer erhält immer am Monatsersten eine Umsatz-Auswertung des Vormonats.- Jeder Mitarbeiter bekommt jeweils am Monatsletzten eine Auswertung seiner monatlichen Arbeitsstunden und Abwesenheiten."Mit der Funktion AutoPDF stellen wir unseren Kunden ein weiteres Tool zur Digitalisierung von Geschäftsprozessen zur Verfügung. Der Informationsfluss erfolgt automatisiert und damit zeitsparend." freut sich Marcel Ruckstuhl, CDO der blue office ag.Über die blue office ag:Die blue office ag www.blue-office.ch mit Sitz in Hochdorf, Schweiz ist ein Softwareunternehmen mit Fokus auf Auftragsbearbeitung und Warenwirtschaftssysteme sowie der Spezialität, dass die Standardanwendung um Individualprogrammierung erweitert werden kann. Das Unternehmen wurde 1998 in der Schweiz gegründet.Das aktive Verkaufsgebiet umfasst die Länder Schweiz, Fürstentum Liechtenstein, Österreich, Deutschland und neuerdings auch die Niederlande. Hierbei wird Deutschland durch die 100-prozentige Tochter der blue office ag, der blue office deutschland gmbh, Österreich durch den Distributor Seebacher Automation GmbH, Bosnien durch die Seebacher Servis d.o.o und die Niederlande durch den Distributor EG Computer Specialisten betreut.Das Unternehmen gehört zu den führenden Herstellern von ERP-Software-Applikationen in der Schweiz. blue office® bietet Lösungen für kleine und mittlere Unternehmen jeder Branche in den Bereichen Auftragsbearbeitung, Rechnungswesen, Angebotserstellung und Produktion sowie Zeiterfassung.