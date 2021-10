Die Wiener Börse ist am Freitag mit deutlich höheren Kursen in den Handel gestartet. Gegen 9.20 Uhr, kurz nach Handelsstart in Wien, stand der heimische Leitindex ATX mit einem Plus von 0,78 Prozent bei 3.779,75 Punkten. Auch der breiter gefasste ATX Prime steigerte sich um 0,72 Prozent auf 1.905,68 Einheiten.Nach den gestrigen Aufschlägen in ganz Europa, bleibt die Marktstimmung auch vor dem Wochenende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...