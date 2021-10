Der E-Commerce-Gigant Amazon setzt zunehmend auf den stationären Handel. In Großbritannien will der US-Konzern zusätzlich zu den sechs Supermärkten nun sogenannte 4-Star Shops eröffnen. Heißt: Dort verkauft Amazon nur Waren, die im Onlineshop von den Kunden mit vier Sternen bewertet sind. Ein cleverer Schachzug?Laut Amazon bietet die Filiale in der englischen Kleinstadt Dartford unter anderem Bücher, Küchenutensilien, technische Geräte und Spielzeug an. Das Angebot umfasst knapp 2.000 Waren, unter ...

