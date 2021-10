Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Nach dem umfangreichen Angebot am Mittwoch ging es gestern am Primärmarkt etwas ruhiger zu, so die Analysten der Helaba.Die französische, öffentliche Investmentbank Bpifrance habe einen bis November 2026 laufenden Bond um 500 Mio. EUR erfolgreich aufgestockt. Zudem habe es zwei Covered Bonds gegeben, die ebenfalls auf ausreichend Interesse gestoßen seien. Alle Transaktionen der letzten Tage seien durchweg gut gelaufen und auch am Sekundärmarkt könne die Umsatztätigkeit als rege bezeichnet werden. Für Unterstützung und Nachfrage sorge wohl das höhere Renditeniveau. Allerdings scheine der Einengungstrend bei den ASW-Spreads beendet zu sein. Vor allem im SSA-Segment sei es zu Ausweitungen gekommen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...