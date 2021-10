Mainz (ots) -ZDF-ProgrammhinweisBitte aktualisierten Programmtext beachten!!Donnerstag, 21. Oktober 2021, 0.45 UhrFilmgorillasDas Film- und Serienmagazinmit Steven Gätjen, Anne Wernicke, Silke und Daniel SchröckertSilke und Daniel Schröckert stellen "The French Dispatch" vor, den neuen Film von Wes Anderson. Eine Hommage an den Magazinjournalismus mit großer Besetzung bis in die kleinste Nebenrolle.Danach müssen sich die bekennenden Angsthasen Steven Gätjen und Silke Schröckert einen weiteren Horrorfilm ansehen. Dieses Mal ist es "It Follows", der ihnen die Haare zu Berge stehen lässt, während etliche Teenager vor einem unbekannten "Etwas" fliehen.Mit "Filmgorillas", dem Kino- und Serienmagazin mit eigenem YouTube-Kanal, geht das ZDF in der Filmberichterstattung neue Wege - zuerst auf YouTube, dann im TV. Jeweils dienstags, mittwochs und donnerstags um 16.00 Uhr laden die "Filmgorillas" neue Videos auf ihrem ZDF-YouTube-Kanal hoch. Die Highlights der "Filmgorillas"-YouTube-Woche werden donnerstags gegen 0.45 Uhr im gleichnamigen TV-Magazin zusammengefasst.Pressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121https://twitter.com/ZDFpresseOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5047128