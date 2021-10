Panikkäufe sind wieder in den Nachrichten, und viele Briten standen am Wochenende an den Tankstellen Schlange. Das hat mich zum Nachdenken gebracht - was löst "Panikkäufe" aus? Ist es plausibel, das so zu nennen? Und kann das gleiche Verhalten auch zu "Panikverkäufen" führen? Wenn ja… könnten wir es mit einem Crash an der Börse zu tun haben? Panikkäufe erklärt Es gibt einige interessante Recherchen über die Psychologie von Panikkäufen, und in diesem Jahr scheinen einige Faktoren besonders auffällig ...

