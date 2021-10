Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der ASW-Spread der Senior Financials hat sich auf Wochensicht etwas eingeengt, so die Analysten der Helaba.Diese Entwicklung dürfte zumindest in Teilen auch der nachlassenden Risikoaversion an den Aktienmärkten geschuldet sein, zumal der ITRAXX auf mittelfristiger Zeitebene tendenziell Spreadausweitungen signalisiere. Nachdem am Mittwoch die Emissionsflaute durch die australische Macquarie-Bank beendet worden sei, sei gestern die italienische FinecoBank mit einer 6-jährigen SP-Benchmark-Platzierung (WNG) gefolgt. Aufgrund einer guten Nachfrage, das Buch sei 4-fach überzeichnet gewesen, habe der IPT von MS+100 auf MS+70 reingezogen werden können. Neue Mandatierungen seien am Donnerstag Fehlanzeige geblieben. ...

