Köln (www.fondscheck.de) - Die Hauptaktienmärkte gaben im September bei uneinheitlicher Entwicklung insgesamt nach, so die Experten von Sauren im Kommentar zum Sauren Global Stable Growth Fonds (ISIN LU0136335097/ WKN 791695).Die Märkte in Europa und in den USA hätten Kursverluste verzeichnet, während der japanische Markt Kursgewinne verbucht habe. Die Aktienmärkte der asiatischen Schwellenländer hätten insgesamt ebenfalls nachgegeben. An den Rentenmärkten sei das Kapitalmarktzinsniveau relativ deutlich angestiegen, was zu merklichen Kursrückgängen in allen wesentlichen Marktsegmenten geführt habe. ...

