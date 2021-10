Wer auf der Suche nach günstigen Aktien ist, wird aktuell zwangsläufig auf die BASF-Aktie (WKN: BASF11) stoßen. BASF ist seit Jahren als solide Dividendenaktie bekannt, die ihre Ausschüttung Jahr für Jahr ein Stück weiter anhebt. In diesem Jahr ist die Anhebung pandemiebedingt zwar ausgefallen, stagniert damit aber auf sehr hohem Niveau. Ganze 3,30 Euro wurden in diesem Jahr je Aktie ausgeschüttet. Aktuell zahlt man für eine Aktie 65,20 Euro (Stand: 14.10.2021). Daraus ergibt sich also eine Dividendenrendite ...

