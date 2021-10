Lanxess: Bullishe Tradingchance mit (Turbo)-Calls

In den vergangenen Wochen befand sich die im MDAX gelistete Aktie des Spezialchemie-Konzerns Lanxess (ISIN: DE0005470405) stark unter Druck. Notierte die Aktie noch am 16.9.21 bei 65,88 Euro, so war sie am 7.10.21 zeitweise um 15,76 Prozent billiger bei 55,50 Euro zu bekommen. Mittlerweile konnte sich die Aktie wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 57,80 Euro erholen.

Wegen der guten Nachfrage nach den Produkten des Chemiekonzerns bekräftige das Analysehaus Warburg Research vor den am 4.11.21 anstehenden Quartalszahlen mit einem Kursziel von 85 Euro ihre Kaufempfehlung für die Lanxess-Aktie. Kann die Lanxess-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf das Niveau vom 23.9.21 bei 62 Euro zulegen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 60 Euro

Der DZ Bank-Call-Optionsschein auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis bei 60 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DF9H5D4, wurde beim Lanxess-Aktienkurs von 57,80 Euro mit 0,19 - 0,20 Euro quotiert.

Gelingt der Lanxess-Aktie in spätestens einem Monat der Anstieg auf 62 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,32 Euro (+60 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 54,116 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 54,116 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SB71008, wurde beim Lanxess-Aktienkurs von 57,80 Euro mit 0,38 - 0,39 Euro taxiert.

Legt die Lanxess-Aktie auf 62 Euro zu dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern die Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,78 Euro (+100 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 52,2425 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die Lanxess-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 52,2425 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PF398K4, wurde beim Lanxess-Aktienkurs von 57,80 Euro mit 0,58 - 0,59 Euro gehandelt.

Beim Lanxess-Aktienkurs von 62 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,97 Euro (+64 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Lanxess-Aktien oder von Hebelprodukten auf Lanxess-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de