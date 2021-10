Die Transporteure und Logistiker blicken optimistisch in die Zukunft, die Erwartungen haben gegenüber dem Frühjahr noch einmal zugelegt, so das Ergebnis der Branchenumfrage "Transport und Verkehr - 3. Quartal 2021" (Sample 158 Firmen) der Wirtschaftskammer (WKÖ). "Die Entwicklung der vergangenen Monate in Sachen Nachfrage schätzen die Befragten nun deutlich optimistisch ein", erklärte Alexander Klacska, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...