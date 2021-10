DJ Volkswagen-Absatz bricht im September um ein Drittel ein

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Autoverkäufe des Volkswagen-Konzerns haben sich wegen der massiven Lieferschwierigkeiten bei Halbleitern auch im September abgeschwächt. Weltweit sank der Absatz um ein Drittel gegenüber dem Vorjahresmonat auf 626.000 Fahrzeuge. Alle Marken mit Ausnahme von MAN sowie alle Regionen verzeichneten rückläufige Zahlen. Auf dem wichtigsten VW-Markt China war der Einbruch mit fast 42 Prozent am deutlichsten, gefolgt von Westeuropa mit einem Minus von gut 32 Prozent. In Nordamerika ging es um 11 Prozent nach unten.

Die Marke Skoda verbuchte im September mit einem Minus von 46 Prozent den stärksten Einbruch, gefolgt von Audi mit einem Minus von 41 Prozent. Auch die Kernmarke Volkswagen verlor mit 32 Prozent erheblich. Die Lkw-Marke MAN verzeichnete mit 16 Prozent als einzige ein Plus, während Scania 11 Prozent weniger Fahrzeuge auslieferte.

Unterdessen steckt der VW Konzern die verfügbaren Chips in batterieelektrische Fahrzeuge. Deren Auslieferungen verdoppelten sich - allerdings bezogen auf die Monate Juli bis September - auf 122.100 Stück. "In Europa sind wir klar die Nummer 1 bei vollelektrischen Fahrzeugen, in den USA die Nummer 2", erklärte Konzernvertriebschef Christian Dahlheim.

Auch China, wo das E-Auto-Geschäft bis zur Jahresmitte schleppend anlief, wurden im dritten Quartal 28.900 Fahrzeuge ausgeliefert - ein Plus von 10.600. VW liege "dort im Plan für unser Jahresziel von 80.000 bis 100.000 Fahrzeugen der ID. Modellfamilie", sagte Dahlheim weiter.

