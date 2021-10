Wer Ende 2019, vor nicht einmal zwei Jahren, in die Tesla-Aktie (WKN: A1CX3T) investierte, hat seine Investition bis heute verzehnfacht (Stand: 14. Oktober 2021). Investoren, die die Anteile am Elektroautohersteller nach dem Börsengang zu Kursen von 3,50 Euro gekauft haben, konnten bis heute sogar einen Ver-200-Facher realisieren. Nun steht mit Rivian ein weiterer junger Elektroautohersteller in den IPO-Startlöchern. Doch vieles spricht dafür, dass die Rivian-Aktie die Tesla-Story nicht wiederholen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...