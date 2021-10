Der Energieversorger EnBW hat einen weiteren Großladepark in Autobahn-Nähe in Baden-Württemberg angekündigt. Am Kreuz Weinsberg, das nahe Heilbronn die A6 und die A81 verbindet, entstehen 24 Schnellladepunkte. Wie die EnBW nun mitteilt, läuft der Bau bereits seit dem 20. September. Der Standort Weinsberg liegt in unmittelbarer Nähe zur A81 und B39, der Ladepark kann sowohl über die Bundesstraße als ...

