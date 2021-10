Nach den kräftigen Gewinnen am Vortag hat sich der deutsche Aktienmarkt am Freitag noch etwas weiter erholt. Der DAX übersprang am Mittag die Marke von 15.500, die einen wichtigen Widerstand darstellt. Offensichtlich ignorieren die Anleger die Risiken, die von der Inflationsseite her aufkommt. Positiv kommt hingegen der Start in die US-Berichtssaison an.Die Stimmung sei entspannter nach dem bislang erfreulichen Start der US-Berichtssaison. Zudem erwarteten die Marktteilnehmer eine weiter robuste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...