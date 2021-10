DJ Altmaier fordert komplette Abschaffung der EEG-Umlage

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier fordert die komplette Abschaffung der Umlage für Ökostromanlagen. Die von den Übertragungsnetzbetreibern angekündigte Absenkung der EEG-Umlage von derzeit 6,5 Cent pro Kilowattstunde auf 3,723 Cent zeige, dass die erneuerbaren Energien gegenüber fossilen Energieträgern immer wettbewerbsfähiger werden.

"Gerade in Zeiten, in denen die Weltmarktpreise von Gas, Öl, Kohle steigen, ist die stark gesunkene EEG-Umlage eine gute und wichtige Nachricht", erklärte Altmaier. "Ich sage aber deutlich: Auf diesem Niveau dürfen wir mit der EEG-Umlage nicht stehenbleiben. Die gesunkene EEG-Umlage 2022 darf nicht als Einmaleffekt verpuffen. Wir müssen die EEG-Umlage so schnell wie möglich komplett abschaffen, um gerade in der aktuellen Lage zu Entlastungen zu kommen."

Grund für die Absenkung der EEG-Umlage sind die höheren Börsenstrompreise. Dadurch sind die Vermarktungserlöse für den erneuerbaren Strom gestiegen und der Förderbedarf reduziert sich in der Folge erheblich.

Außerdem erhält die EEG-Umlage im kommenden Jahr einen Bundeszuschuss von 3,25 Milliarden Euro aus der nationalen CO2-Bepreisung. Im laufenden Jahr gibt es über Einnahmen aus der nationalen CO2-Bepreisung und dem Konjunkturpaket einen staatlichen Zuschuss von 10,8 Milliarden Euro, so das Wirtschaftsministerium.

Kontakt zur Autorin: andrea.thomas@wsj.com

DJG/aat/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2021 06:01 ET (10:01 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.