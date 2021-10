Weltweit steigen die Preise für Energie und Rohstoffe und setzen somit nicht nur die Industrie, sondern auch die Notenbanken unter Druck. Trotzdem können Gold und Silber noch nicht hiervon profitieren. Zumindest charttechnisch hat sich das Bild aber aufgehellt.

Trotz Inflation: Gold steigt (noch) nicht

Warum steigen die Edelmetallpreise nicht, obwohl die Preise weltweit und unübersehbar zulegen und die Inflation sich auf einem hohen Niveau um die 5 Prozent-Marke einpendelt? Das ist eine Frage, die sich viele Goldbullen in diesen Tagen stellen. Die USA meldeten nun wieder über 5 Prozent Inflation für den September. Auch in Europa steigen die Preise und in China deuten die Erzeugerpreise in diese Richtung. Sie legten im September um 10,7 Prozent zu, der höchste Anstieg seit 26 Jahren. Fakt ist zudem, dass die Industriemetalle wieder ins Rollen kommen: Der Kupferpreis steigt wieder über die Marke von 10.000 US-Dollar je Tonne; Aluminium hat mit fast 3.200 US-Dollar je Tonne ein neues Mehrjahreshoch markiert und der Zinnpreis ist auf ein neues Rekordhoch von über 37.000 US-Dollar je Tonne gestiegen. Der LME-Industriemetallindex, der die sechs wesentlichen an der Londoner Rohstoffbörse gehandelten Industriemetalle abbildet, hat gestern ein Allzeithoch bei 4.623 ...

