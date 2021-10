Volkswagen hat aktuelle Daten zum Autoabsatz gemeldet. Daraus ist ersichtlich, dass der weltweite Autoabsatz des Konzerns im September im Jahresvergleich um 32,9 Prozent auf 626.200 Fahrzeuge gesunken ist. In China geht der Absatz um 41,8 Prozent zurück, in Westeuropa sinkt der Absatz um 32,3 Prozent und in Nordamerika um 11,2 Prozent. Im bisherigen Jahresverlauf waren ...

