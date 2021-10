Bonn (ots) -



Die Junge Union trifft sich am Wochenende zu ihrem Deutschlandtag in Münster. Die Nachwuchsorganisation von CDU und CSU will drei Wochen nach der verlorenen Bundestagswahl "ein ehrliches Resümee ziehen, die Ergebnisse diskutieren und gemeinsam die Union auf den richtigen Kurs bringen", wie es auf ihrer Internetseite heißt.



phoenix berichtet am Samstag ab 10.15 Uhr live vom Deutschlandtag. Für 10.30 Uhr ist die Rede des noch CDU-Bundesvorsitzenden und Ex-Kanzlerkandidaten Armin Laschet geplant. Mit Spannung wird erwartet, wie er sich zum schlechten Abschneiden der Union bei der Bundestagswahl äußert. Reporterin in Münster ist Sarah Schmidt. Durch die Sondersendung führt im Bonner phoenix-Studio Florian Bauer.



Pressekontakt:



phoenix-Kommunikation

Telefon: 0228 / 9584 192

kommunikation@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/5047481

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de