Der globale Modehändler REVOLVE hat sich mit Recover, einem führenden Hersteller von recycelten Baumwollfasern, zusammengetan, um eine nachhaltige Denim-Kollektion mit der REVOLVE-eigenen Marke Lovers and Friends auf den Markt zu bringen.

Recover ist ein innovativer Textilfaserhersteller, der seit 1947 Vorreiter für nachhaltige Materialien und Recycling ist. Das Unternehmen recycelt Baumwollabfälle aus Industrie und von Verbrauchern, ersetzt den Anbau von Baumwolle, reduziert drastisch die Wasserverschwendung, begrenzt den Einsatz von Farbstoffen durch sein RColorBlend-System und reduziert Textildeponien.

Das heute eingeführte Sortiment umfasst 14 Jeans-Styles, die jeweils mit mindestens 15 recycelten Recover-Baumwollfasern aus Post-Consumer-Denim hergestellt werden.

Die Kombination der wertvollen Ressourcen, die Recover mit Lovers and Friends bereitstellt, unterstreicht REVOLVEs Engagement für nachhaltige Mode und führt den Wandel hin zu einem zirkuläreren und dauerhafteren Modesystem an.

"REVOLVE trägt die Verantwortung, positiv zur Langlebigkeit unserer Branche und unseres Ökosystems beizutragen, und für uns beginnt dieser Prozess zu Hause. Wir haben mit Tausenden von Marken und Lieferanten zusammengearbeitet, und Recover ist in seiner Expertise und langfristigen Ausrichtung beispiellos. Wir sind stolz darauf, mit diesem Mehrgenerationen-Familienunternehmen zusammenzuarbeiten, um unseren Verbrauchern mit einer unserer bekanntesten Eigenmarken, Lovers and Friends, die stärksten Botschaften und Produkte zu liefern." Michael Mente, Co-CEO und Mitbegründer der REVOLVE Group.

"Es ist großartig, diese nachhaltige Kollektion heute mit einer so ikonischen amerikanischen Marke und einem Denim-Produkt auf den Markt zu bringen. Durch die Integration der umweltfreundlichsten und hochwertigsten Recyclingfasern von Recover in die Lovers and Friends Denim-Linie haben wir eine starke Zusammenarbeit geschaffen, die dazu beiträgt, dem Verbraucher nachhaltige Mode näher zu bringen. Recover zielt darauf ab, seine Produktion von recycelten Baumwollfasern zu skalieren, um mehr Marken dabei zu helfen, ihre nachhaltigen Ziele zu erreichen und Kreislaufmode für alle zu erreichen." Alfredo Ferre, CEO Recover

Recover hat seine recycelten Baumwoll- und Baumwollmischfasern im Laufe seiner langen Geschichte bereits an berühmte Marken wie Wrangler, H&M Group, Tommy Hilfiger, G-Star, The North Face, Billabong und Primark geliefert.

"Recover baut eine starke Inhaltsstoffmarke auf, mit der Mission, den ökologischen Wert des Kleidungsstücks für den Endkunden dramatisch zu steigern. Wir haben besondere Sorgfalt darauf verwendet, sie in Zusammenarbeit mit REVOLVE über die Auswirkungen dieser Kollektion zu informieren. Das Anhänge-Etikett enthält einen QR-Code, der zu weiteren Informationen über die Umwelteinsparungen wie Wasser führt und diese mit alltäglichen Aktivitäten wie der Anzahl der Duschen vergleicht, um sie verständlicher zu machen." Boris Mercier, Marketing Director Recover

Durch die Aufnahme von REVOLVE und Lovers and Friends in sein Portfolio kommt Recover seiner Mission "Kreislaufmode für alle" einen Schritt näher.

Preisklasse: 128-158 USD. Erhältlich unter REVOLVE.com

Über Recover

Recover ist ein führendes Materialwissenschaftsunternehmen und ein weltweiter Hersteller von umweltfreundlichen, hochwertigen recycelten Baumwollfasern und Baumwollfasermischungen. Seine hochwertigen, umweltfreundlichen und kostengünstigen Produkte werden in Zusammenarbeit mit der Lieferkette für globale Einzelhändler und Marken entwickelt und bieten eine nachhaltige Lösung, um zirkuläre Mode für alle zu erreichen.

Als Familienunternehmen in der vierten Generation mit einer über 70-jährigen Geschichte in der Textilindustrie hat Recover es sich zur Aufgabe gemacht, seine firmeneigene Technologie zu skalieren, um die Umwelt nachhaltig positiv zu beeinflussen und mit Marken/Einzelhändlern und anderen Veränderern zusammenzuarbeiten, um die Nachhaltigkeitsziele der Branche zu erreichen. Recoverwurde bei den Innovation by Design Awards von Fast Company für 2021 in den Kategorien Nachhaltigkeit und Materialien ausgezeichnet.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.recoverfiber.com und folgen Sie @recoverfiber in den sozialen Medien.

Über REVOLVE

REVOLVE ist der Modehändler der nächsten Generation für Millennials und die Generation Z. Als vertrauenswürdige Premium-Lifestyle-Marke und eine Anlaufstelle für Entdeckungen und Inspiration bietet REVOLVE ein ansprechendes Kundenerlebnis aus einem umfangreichen und dennoch kuratierten Angebot von über 45.000 Produkten. Die 2003 in Los Angeles von den Co-CEOs Michael Mente und Mike Karanikolas gegründete Markenfamilie von REVOLVE umfasst ihr Luxusangebot FWRD.com und ein Portfolio von Eigenmarken wie Lovers and Friends, Tularosa, NBD und RAYE. Für weitere Informationen, besuchen Sie bitte www.revolve.com oder Instagram, Twitter, Pinterest und Facebook.

Über Lovers and Friends

Inspiriert vom entspannten Lifestyle in Los Angeles, in dem die Marke gegründet wurde, strahlt Lovers and Friends mühelosen Stil und Tragbarkeit aus und kreiert einen charakteristischen sexy-meets-chic-Look mit einer kalifornisch-coolen Sensibilität. Lovers and Friends wurde für Mädchen entwickelt, die draufgängerisch sind und Spaß lieben. Jedes trendinspirierte Outfit ist perfekt für ihren ereignisreichen gesellschaftlichen Terminplan zusammengestellt, egal ob sie ihre Mädchen zum Brunch trifft oder an eine andere Küste Jet-Setting macht. Mal frech, mal süß, aber immer schick sie ist sowohl LOVER als auch FRIEND.

