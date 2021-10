Was ist Asset-Allocation und wieso ist sie für Anleger so wichtig? Welche Faustregeln gibt es für die Gewichtung der einzelnen Anlageklassen? Wie groß kann der Krypto-Anteil in einem Portfolio sein? Diesen und weiteren Fragen gehen die AKTIONÄR-Redakteure Tim Temp und Benjamin Heimlich in der vierten Folge des einfach börse-Podcasts nach. Und natürlich haben sie auch wieder ein Dreieck dabei - diesmal ein magisches.Zur Episoden-ÜbersichtHinweis: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen ...

