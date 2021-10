Lieber Börsianer, gestern lief die Nachricht über die Ticker. Die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 kann pumpen. Kann Europa nach dem Preisschock bei Gas also endlich aufatmen? Die Angelegenheit ist tricky und mindestens mittelprächtig verkantet. Es ist nämlich unklar, ob die neue Berliner Regierung das Russen-Gas überhaupt noch will. Bekanntlich landet die neue Pipeline in Greifswald ...

Den vollständigen Artikel lesen ...