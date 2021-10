Der italienische Etikettendrucker I.B.E. aus Verderio in der Lombardei hat in eine Hybridmaschine von Bobst investiert. Die Master DM5 , eine All-Inline-/All-in-One-Etikettendruckmaschine, ist sowohl mit UV-Inkjet- als auch mit Flexodrucktechnik ausgestattet und führt in einem Arbeitsgang die Prozessschritte Primerauftrag, Druck, Kaschierung, Veredelung und Weiterverarbeitung aus. In der italienischen Druckerei sieht man in der modularen Lösung nicht nur eine weitere Etikettendruckmaschine. Vielmehr kann das Unternehmen mit ihr erfolgreich sowohl kleine als auch große Auflagen herstellen, da die ...

