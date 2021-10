Seit Mittwoch wird die Aktie von GitLab an der US-Börse Nasdaq unter dem Ticker-Symbol GTLB gehandelt. Bereits am ersten Tag stieg die Aktie um mehr als 35 Prozent. Die Aktien der Versionsverwaltungsplattform legten am ersten Tag an der Börse um ganze 35 Prozent zu. Der Grund: Bei seinem Börsengang hat das Unternehmen Aktien weit über der erwarteten Spanne verkauft. Konkret wurden die Aktien am Mittwoch zu einem Preis von 77 US-Dollar gehandelt. Das entspricht einem Unternehmenswert von etwa elf Milliarden Dollar. GitLab war davon ausgegangen, Aktien zu 66 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...