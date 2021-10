DJ Spitzen von SPD, Grünen und FDP empfehlen Koalitionsverhandlungen

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die Spitzen von SPD, Grünen und FDP haben ihren Parteien empfohlen, Koalitionsverhandlungen zur Bildung einer Ampel-Koalition aufzunehmen. Das erklärten führende Politiker der Parteien nach den Sondierungsgesprächen.

Insgesamt habe man in den Sondierungsgesprächen spüren können, dass "hier ist ein Aufbruch möglich" ist, erklärte SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz. Er sprach von dem "größten industriellen Modernisierungsprojekt" seit 100 Jahren.

FDP-Chef Christian Lindner erklärte, dass die Ampel-Koalition eine Chance für Modernisierungen biete. Grünen-Parteichef Robert Habeck sagte, dass es für alle Seiten Zumutungen gebe. Eine Ampel-Koalition würde klare Entscheidungen und nicht eine Politik des kleinsten gemeinsamen Nenners verfolgen.

Zuvor hatten die Parteispitzen ein gemeinsames Papier verfasst, das eine Entscheidungsgrundlage für weitere Gespräche bilden soll.

Nach der Entscheidung für Koalitionsgespräche werden die Grünen am Sonntag einem kleinen Parteitag abhalten, auf dem die Delegierten über das Vorhaben abstimmen. Die FDP will solch eine Entscheidung am Montag von Partei und Fraktion absegnen lassen.

In der Bevölkerung gibt es eine klare Mehrheit für eine Ampel-Koalition und für SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz als Bundeskanzler. Eine Regierung aus SPD, Grünen und FDP fänden 62 Prozent aller Befragten gut, wie das ZDF-Politbarometer der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen ergab. 16 Prozent wäre es egal und 19 Prozent fänden das schlecht. Drei Viertel aller Befragten fänden es zudem gut, wenn SPD-Politiker Scholz Kanzler wird.

